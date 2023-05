Ältester Chor des Burgenlandes: „Mit Liedern Geschichten erzählen“

Schon beim ersten Schritt über die Schwelle des Wohnhauses von Hans Piff schlägt einem eine gewaltige Ladung Geschichte entgegen. Kein Wunder, immerhin gilt das über 300 Jahre alte Wohngebäude als eines der ältesten datierten Bauernhäuser des Burgenlands. Nahezu genauso viele Geschichten, wie das alte Gemäuer, hat sein Besitzer Hans Piff zu erzählen. Die meisten handeln von Musik, der Heimat und einer ungeheuren Leidenschaft, mit der Piff die vergangenen 50 Jahre auch den Pinkafelder Chor geführt hat.



Die Musik begleitet Hans Piff schon sein Leben lang. Bereits im Alter von 14 Jahren begann er an der Expositur der Musikuniversität Graz in Oberschützen zu studieren. „Man brauchte keine Matura für das Musikstudium. Ich habe dann auch vor der Matura mit der Schule aufgehört und schließlich sogar meine ehemaligen Klassenkollegen in Musik unterrichtet“, erinnert sich der Pinkafelder mit einem verschmitzten Lächeln zurück. Piff unterrichtete aber nicht nur an den zwei Gymnasien in Oberschützen, er übernahm 1971 auch die Leitung der Pinkafelder Musikschule. Im selben Jahr trat der damalige Obmann des örtlichen Chores zurück und Hans Piff wurde gefragt, ob er nicht die musikalische Leitung übernehmen wolle. „Das war eine große Sache, ich habe mir damals Bedenkzeit erbeten, immerhin haben in dem Chor auch viele meiner ehemaligen Lehrer gesungen, ich war in meinen frühen 20ern und hatte Sorge, ob ich mich da überhaupt behaupten kann. Ich habe dann Bedingungen zusammengeschrieben, unter denen ich die Leitung übernehmen würde und die wurden dann auch akzeptiert.“

Seit diesem Zeitpunkt widmete sich Piff der Aufgabe, den Chor zu leiten, stets mit vollem Herzblut. „Der Reiz, den Laienchor zu übernehmen, lag für mich damals daran, mit Liedern Geschichten zu erzählen“, erzählt Piff von seiner Motivation den Chor über all die Jahre zu leiten, während er in alten Unterlagen blättert. Beruflich führte der Weg des Musikers währenddessen zum Heer, privat zu einem verfallenen alten Bauernhaus zwischen Hochart und Pinkafeld in das Piff sich verliebte: „Meine heutige Frau und ich haben uns das Haus damals gekauft. Viele haben uns dazu geraten, es abzureißen und ein neues zu bauen, das kam aber für mich nie infrage.“ Über die Jahre entdeckte der Hobby Historiker immer mehr Hinweise, die darauf schließen lassen, dass das Haus bereits im Jahr 1706 errichtet wurde. Heute ist es denkmalgeschützt und wird von dem Hausherrn gehütet wie ein Juwel.

Nicht nur das Haus und seine Geschichte begleiteten Piff von da an auf seinem Lebensweg, auch der Chor war immer eine Konstante, selbst als sich Piff nach 14 Jahren als Unteroffizier und Bundesheer-Sportlehrer entschied, die Matura in Wien nachzuholen. Dort hörte er eines Tages bei einem Spaziergang Gesang aus einem nahen Gebäude, dem er folgte, bis er schließlich vorm Chor der Rochuskirche stand. „Ich habe dann gefragt, ob ich mitsingen kann“, schmunzelt der Pinkafelder der seit da an fixer Bestandteil des Chors wurde. „Seinen“ Chor zu Hause vernachlässigte er dennoch kein Stück. Er studierte unzählige Aufführungen mit den Mitgliedern ein und sang mit diesen in den 1980er Jahren auch in der Stadthalle und führte mit ihnen einen Querschnitt der Musicals „My fair Lady“ und „Hair“ auf. „Zu dieser Zeit haben viele unsere kostümierten Auftritte belächelt“, meint Piff, der wohl schon damals seiner Zeit ein wenig voraus war. Bis heute passt sich der Chorleiter, musikalisch und technisch immer wieder an neues an. „Unsere Noten gebe ich inzwischen alle in den Computer ein, damit wir uns beim Singen begleiten lassen können“, erzählt Piff und demonstriert am Laptop seine Vorgehensweise.

Was dabei auffällt: Der Chorleiter nimmt die Vorbereitung für seine Proben sehr genau. In den vergangenen 50 Jahren steckte er über 6.000 Stunden in die Vorbereitung, der rund 2.000 abgehaltenen Proben. „Wenn man alles zusammenrechnet, habe ich ungefähr fünfeinhalb Jahre 37 Stunden pro Woche für den Chor aufgewendet“, bringt Hans Piff die Zahlen in Relation. Und damit ist noch lange nicht Schluss: „Solange es geht, möchte ich gerne weitermachen“. Sein Motto dabei: „Wenn es gut ist, ist's der Chor, wenn es schlecht ist, ist's der Chorleiter“.

160 Jahre voller Musik



Mit dem Pinkafelder Chor leitet Hans Piff eine echte Institution. Er gilt als der älteste des Burgenlandes, wurde 1862 gegründet und überstand zwei Weltkriege. Mit der Geschichte „seines“ Chores ist Piff, der auch als Lokalhistoriker tätig ist und bereits ein Buch veröffentlicht hat, bestens vertraut.

Der Pinkafelder Chor wurde 1862 gegründet. In der Presse wurde damals darüber berichtet. Foto: zVg

Der Chor wurde als Männergesangsverein gegründet, aus ihm heraus entstand die Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld. Jahre später wurde schließlich ein Frauenchor gegründet, der nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals auch gemeinsam mit den Männern auftragt. Seitdem ist der Chor gemischt. 1957 erhielt er unter Chorleiter Ludwig Toth die Vogelweider-Verdienstmedaille für seine Verdienste um die Kunst und Kultur. Seit jeher ist der Chor fixer Bestandteil des kulturellen Lebens in Pinkafeld und noch darüber hinaus. Bereits sechsmal wurde der Chor zum Internationalen Advent-Singen ins Wiener Rathaus geladen. Damit das auch weiterhin so bleibt, sind Singfreudige jederzeit dazu eingeladen in dem Chor mitzusingen, damit auch in den nächsten 160 Jahren Geschichten durch Lieder, weitererzählt werden können.

