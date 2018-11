Zur Vorgeschichte: Bis Ende 2015 bestand ein Optionsvertrag für ein Grundstück, das der Besitzer 2017 an die Stadtgemeinde verkaufen wollte. Damals wurde SP-Bürgermeister Kurt Maczek beauftragt, auszuloten, ob der Optionsvertrag nicht noch einmal um zwei Jahre verlängert werden kann.

In den darauffolgenden Gemeinderatssitzungen wurde vom damaligen VP-Vizebürgermeister Friedrich Luisser immer wieder nachgefragt, ob es in dieser Sache schon eine Einigung gebe, was der Bürgermeister verneinte. Im August des heurigen Jahres wies Luisser dann darauf hin, dass die Firma des Gemeindemitarbeiters das Grundstück gekauft habe. Bürgermeister Maczek erklärte daraufhin, dass der Besitzer den Optionsvertrag nicht verlängern wollte und ein Ankauf seitens der Stadtgemeinde zu teuer gewesen wäre.

Was NEOS-Gemeinderat Eduard Posch sauer aufstößt, ist die Tatsache, „dass der Bürgermeister schon seit dem Vorjahr darüber Bescheid gewusst hätte, dass die Firma des besagten Mitarbeiters das Grundstück gekauft hat, dies aber dem Gemeinderat nicht mitgeteilt hat.“ Posch sieht hier eine „fragwürdige Verquickung privater Geschäftsinteressen von Gemeindebediensteten, da die Immobilienfirma des Mitarbeiters seit längerer Zeit ein Einkaufsprojekt in Pinkafeld Nord plant.“

Grundstückskauf sei klar empfohlen worden

„Zunächst muss klargestellt werden, dass es sich bei der Liegenschaft um einen 13 Meter breiten Grundstücksstreifen handelt, der für die Errichtung eines Fachmarktzentrums nicht ausreicht. Wir haben weitere größere Grundstücke erworben, wobei es mit diesen Eigentümern seitens der Stadtgemeinde keine Vereinbarungen oder Verträge gegeben hat“, erklärt besagter Mitarbeiter gegenüber der BVZ. Er habe der Stadtgemeinde den Ankauf des kleinen Grundstücks nachweislich schriftlich empfohlen, da er zum damaligen Zeitpunkt in keinster Weise an einen eigenen Erwerb gedacht habe.

„Gerade jener ÖVP-Vizebürgermeister, der von Skandal, Insiderhandel, gar von Korruption gesprochen hat, kritisierte in der Stadtratssitzung den viel zu hohen Kaufpreis. Wir haben für diese Liegenschaft wesentlich mehr bezahlt. Von einem Insiderhandel kann daher keine Rede sein“, sagt der Mitarbeiter, der das Dienstverhältnis mit der Stadtgemeinde mittlerweile beendet hat. Dem widerspricht Luisser klar: „Ich habe damals gesagt, dass Grundstücke in anderen Ortschaften billiger seien, aber nie, dass der Ankauf für die Gemeinde nicht leistbar sei.“ NEOS-Gemeinderat Eduard Posch sieht in der Errichtung eines Fachmarktzentrums in diesem Bereich eine weitere Zersiedelung, diese widerspreche den Zielen der Stadtentwicklung.

Warum er sich so lange bedeckt gehalten habe, begründet Bürgermeister Maczek so: „Ich kann nicht vorher über ein Projekt informieren, so lange dieses nicht fix ist.“ Den Vorwurf des Insiderhandels weist er, genau wie SP-Vizebürgermeister Franz Rechberger, zurück. Dieser weist aber darauf hin, dass ein Gutachten des Landes mittlerweile festgestellt habe, „dass die Nebentätigkeit mit dem Dienstverhältnis bei der Gemeinde nicht vereinbar ist.“