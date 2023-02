Nach Streit zwischen Jugendlichen: FPÖ fordert Sicherheitsgipfel

Ein Streit unter Jugendlichen auf einem Parkplatz nahe der Mittelschule endete für einen 14-Jährigen im Krankenhaus. Sein erst 12-jähriger Kontrahent aus Wien hat ihm in den Oberschenkel gestochen. Die Tatwaffe war, nicht wie zuerst angenommen ein Messer, sondern eine Nagelfeile, wie die Landespolizeidirektion Burgenland der BVZ auf Nachfrage mitteilte.

Christoph Theiler (FPÖ) Foto: BVZ

Der Vorfall löste Debatten rund um die Sicherheit in der Stadtgemeinde aus. Die FPÖ-Pinkafeld fordert nun einen Sicherheitsgipfel: „Der Sicherheitsgipfel soll in Form einer Gemeindeversammlung stattfinden, die erst vor Kurzem auf Initiative der FPÖ wieder eingeführt wurde. Die Bürger sind zu Recht besorgt und erwarten sich, dass die Politik die Vorfälle ernst nimmt, denn es wird, wie die Vergangenheit zeigt, leider nicht bei diesem Einzelfall bleiben“, fordert Gemeinderat Christoph Theiler Bürgermeister Kurt Maczek zum Handeln auf.

Dieser meint dazu: „Ich bin mit der Polizei ständig in Kontakt. Bei Vorfällen werde ich verständigt. Ich würde es auf jeden Fall sinnvoll finden, wenn wir gemeinsam mit den Leuten über das Thema Sicherheit reden.“

Neben der Einberufung eines Sicherheitsgipfels stellt die FPÖ noch weitere Forderungen.

„Um wieder für mehr Sicherheit in Pinkafeld zu sorgen, fordern wir endlich die Umsetzung unseres Antrags auf Alkoholverbot im Schlosspark und auf den öffentlichen Kinderspielplätzen aus dem Jahr 2019. Das wäre eine erste wirksame Maßnahme, um eine weitere Eskalation der Gewalt zu verhindern“, so der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer, der in seiner Heimatgemeinde Pinkafeld für die FPÖ im Gemeinderat sitzt.

