Nachbarschaftshilfe Plus: Posch löst Koch als Obmann ab

Im Rahmen einer Generalversammlung wählte der Verein „Nachbarschaftshilfe Plus - Region Oberwart“ einen neuen Obmann. Die Wahl fiel einstimmig auf den Pinkafelder Gemeinderat Eduard Posch, der das Amt in den kommenden zwei Jahren ausüben wird.

„Das ist natürlich eine Ehre für mich, ich freue mich über das große Vertrauen und nehme diese Aufgabe dankbar an. Ich werde mich bemühen, das Thema Nachbarschaftshilfe Plus in der Region weiterzuverbreiten und auch versuchen, andere Gemeinden dazu zu animieren, das Projekt in ihrer Gemeinde umzusetzen“, meinte Eduard Posch nach der Wahl.

Derzeit gehören neben Pinkafeld die Gemeinden Markt Allhau, Loipersdorf-Kitzladen, Wolfau, Mischendorf, Rudersdorf dem Verein „Nachbarschaftshilfe Plus-Region Oberwart“ an.

