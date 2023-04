NEOS fordern mehr Transparenz

Werbung

Die NEOS ließen einen Antrag auf die Tagesordnung der kommenden Gemeinderatssitzung setzen, in dem sie mehr Transparenz in der Gemeindepolitik fordern. "Wir schlagen vor, dass die Stadträte in jeder Gemeinderatssitzung einen kurzen und prägnanten Status-Update über Angelegenheiten ihres Zuständigkeitsbereichs geben. Damit wird der Fortschritt transparent gehalten und etwaige offene Fragen können zeitnah berücksichtigt und beantwortet werden. Diese Status-Updates sollen auf 15 Minuten pro Gemeinderatssitzung limitiert sein. Wenn wir diszipliniert genug sind und die Sache ernst nehmen, sorgen wir damit für ein besseres Miteinander und für mehr Transparenz, Offenheit und Fokus“, erklärt NEOS Ersatzgemeinderat Thomas Mantsch.

Gemeinderat Eduard Posch meint ergänzend: „In vielen Unternehmen ist es bereits üblich, dass sich Teams täglich in einem sogenannten 'Daily Stand-Up Meeting' austauschen, um den Projektfortschritt transparent zu gestalten und um auf etwaige Hindernisse zeitnah reagieren zu können. Als Gemeinderat können wir uns hier etwas aus der Wirtschaft abschauen und etablieren.“

Transparenz und eine offene Kommunikation seien wichtige Grundlagen für ein konstruktives Miteinander und Bürgernähe in der Gemeindepolitik, meint Posch abschließend.

