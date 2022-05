NEOS treten sicher an

Werbung

Das Miteinander steht bewusst an erster Stelle. Wir denken, dass wir in den vergangenen fünf Jahren im Gemeinderat einen guten Beitrag dazu geleistet haben“, so NEOS Gemeinderat Eduard Posch.

Dieser verweist weiter auf die zahlreichen Initiativen der NEOS, die bereits gemeinsam mit anderen Parteien umgesetzt wurden wie der offene Bücherschrank am Hauptplatz, das Jugendtaxi und der Start der Initiative Nachbarschaftshilfe Plus.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.