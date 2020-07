Der neue Studiengang „Angewandte Elektronik & Photonik“ wurde von der Industriellenvereinigung Burgenland (IV) initiiert und unter Mithilfe der heimischen Unternehmen, die mit diesem Schwerpunkt befasst sind, gemeinsam mit der Fachhochschule Burgenland entwickelt. Start des neuen Bachelor – Studienganges ist das Wintersemester 2021. Diese Ausbildung ist einzigartig in Österreich. Der Ausdruck „MINT“ bezieht sich auf die Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Die thematische Schwerpunktsetzung auf innovative Vorhaben im MINT-Bereich und der Schwerpunkt auf den Elektronik- und Photonik-Bereich folgt einer langjährigen Forderung der Industrie. „Gerade jetzt brauchen die heimischen Unternehmen hervorragend ausgebildete Fachkräfte – insbesondere im MINT-Bereich –, um den Wirtschaftsstandort rasch wieder zu neuer Stärke führen zu können“, erklärt IV- Burgenland Präsident Manfred Gerger und meint weiter: „Mit diesem innovativen und zukunftsfähigen Ausbildungsbereich wollen wir jungen Menschen Mut machen, einen attraktiven Ausbildungs- und Qualifizierungsweg einzuschlagen.“

Software Engineering startet im Herbst 2020

Ein weiterer Schwerpunkt des geplanten Fachhochschulausbaus liegt im Bereich Digitalisierung. Hier startet die FH Burgenland ab dem 1. September 2020 mit dem FH Bachelorstudiengang „Software Engineering und vernetzte Systeme“. Dies ist ein Informatik-Studium mit den Inhalten Softwareentwicklung, Programmierung, Software Testing und verteilte Systeme.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, auch Mädchen und Frauen für technische Fächer und Berufe zu begeistern und auch während des Studiums gezielt zu fördern. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass das Interesse für Technik bereits in Kindergarten und Pflichtschule geweckt werden muss“, will Manfred Gerger die Technikbegeisterung der Kinder und Jugendlichen unterstützen. Details zum neuen Studiengang wird die Fachhochschule in einer Pressekonferenz kommende Woche bekannt geben.