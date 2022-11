Jugendarbeit mit Sozialpreis ausgezeichnet

Werbung

Zum dreizehnten Mal verlieh die Bank Austria den „Bank Austria Sozialpreis“. Dieser unterstützt gemeinnützige Initiativen in ganz Österreich mit insgesamt 90.000 Euro.

In Burgenland standen insgesamt 10.000 Euro zur Vergabe zur Verfügung, die auf drei Siegerprojekte aufgeteilt werden. Darunter findet sich auf dem zweiten Stockerlplatz auch das Projekt „Offene Jugendarbeit“, das in Pinkafeld und Oberwart aktiv ist. Als Preisgeld bekommt die Offene Jugendarbeit 3000 Euro.

Die restlichen 7000 Euro werden auf das Frauenkirchner Entlastungszentrum (erster Platz) und das Projekt „ChancenZUKUNFT - Neusiedl“ (dritter Platz) aufgeteilt.

Bei der Entstehung der Offenen Jugendarbeit war Pinkafelds zweiter Vizebürgermeister und Jugendgemeinderat Adrian Kubat maßgeblich beteiligt, zur Preisverleihung meinte Kubat: „Mein großer Dank gilt unseren Mitarbeitern Oliver Zankl und René Wagner, die mit großem Engagement an diesem Projekt arbeiten. Die hervorragende Kooperation mit dem SOS Kinderdorf und die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Oberwart zeigt, dass Probleme nicht isoliert gelöst werden können, sondern wir vielmehr das Gemeinsame im Sinne unserer Jugendlichen in den Vordergrund stellen müssen. Es freut mich, dass unser Projekt so gut angenommen wird und wir in Zeiten der Unsicherheit Unterstützung bieten können.“

Oberwarts Stadtchef Georg Rosner sieht das Angebot der Offenen Jugendarbeit der Städte Oberwart und Pinkafeld vor allem für Jugendliche, die im Familienverband nicht so gefestigt sind, als ganz wichtigen Beitrag. Es sei eine Notwendigkeit, so Rosner, vor allem diese Jugendlichen abzuholen und nicht sich selbst zu überlassen. „Der Preis ist ein sichtbarer Beitrag, den gemeinnützigen Einsatz vor Ort weiter zu fördern und zu unterstützen.“

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.