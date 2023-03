OBI-Neubau erhitzt Gemüter

Werbung

Seit 27 Jahren versorgt der Baumarkt in der Gemeinde Unternehmen und Heimwerker mit Baustoffen. Diese vertreibt der OBI derzeit an seinem Standort in der Grazer Straße.

Schon lange kursieren Gerüchte über die Baufälligkeit des Gebäudes. Vor rund einem Jahr wurde dann bekannt, dass der Baumarkt-Kette ein Grundstück in der Wiener Straße gekauft hat. Dort wurde inzwischen mit dem Bau des neuen Marktes begonnen.

Dafür hagelt es in den sozialen Medien Kritik. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller (Grüne) kritisiert die Bodenversiegelung am Stadtrand, und wies darauf hin, dass die Fläche bis dato ein Acker gewesen sei. Weiteren UserInnen ist die Abwanderung von Geschäften an den Ortsrand und die damit einher gehenden Leerstände in der Innenstadt ein Dorn im Auge.

Die Betreiber des OBI-Marktes wollten sich auf Nachfrage der BVZ „aus strategischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu dem Neubau äußern.“

