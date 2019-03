PKW kollidiert mit Straßenlaterne.

Am Abend des 11.03.2019 wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld mittels Rufempfänger zu einer Fahrzeugbergung „PKW auf Gehsteig“ in die Hauptstraße alarmiert. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit einem ELF (Einsatzleitfahrzeug), einem SRF (schweres Rüstfahrzeug), einem RLF (Rüstlöschfahrzeug), einem WLF (Wechselladerfahrzeug) und fünfzehn Mann zum Einsatz aus. Ein PKW war vermutlich aufgrund eines technischen Gebrechens von der Fahrbahn abgekommen, touchierte eine Straßenlaterne sowie eine Hausmauer und kam am Gehsteig zum Stehen.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und führte mittels WLF die Fahrzeugbergung durch. Parallel wurde von Elektrikern der Stadtfeuerwehr Pinkafeld die völlig verbogene Straßenlaterne vom Stromnetz getrennt und isoliert. Danach wurde der Mast mittels Trennschleifer unmittelbar über den stromführenden Teilen abgetrennt. Nach ca. einer Stunde konnte wieder eingerückt werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit.