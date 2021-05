Sein Pkw krachte kurz vor 5.00 Uhr auf der B63 Richtung Pinkafeld aus noch unbekannter Ursache in einen entgegenkommenden Lastwagen, teilte die Feuerwehr mit. Das Auto wurde in den Straßengraben katapultiert, der Fahrer im Wagen eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Neben Polizei und Notarzt war die Feuerwehr Pinkafeld mit 25 Einsatzkräften am Unfallort. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.