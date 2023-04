Pratl angelt Karpfen und „Likes“

Werbung

Das Angeln begleitet Andreas Pratl schon sein ganzes Leben. „Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen hab“, schmunzelt der Pinkafelder. Als Pratl, der eigentlich als Elektriker tätig war, der Traum von einem eigenen Laden nicht losließ, lag für ihn daher fast schon auf der Hand, was er dort verkaufen könnte: alles rund um Thema Angeln. 2014 wagte der Karpfenfischer aus Leidenschaft schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit.

Heute bietet er auf über 950 Quadratmetern und in seinem Onlineshop alles an, was das Anglerherz begehrt. Für einen Einkauf im Anglershop reist so mancher inzwischen weit an, kein Wunder, immerhin ist Andi Pratl inzwischen nicht nur Ladenbesitzer, sondern auch „TikTok Star“.

„Vor rund einem Jahr kam meinem ehemaligen Schulfreund Marcel Eggerstorfer, der sich mit Social Media und Marketing auskennt, die Idee, dass wir einen TikTok Account für den Shop machen könnten“, erzähl Pratl. Eine absolute Goldidee, wie sich inzwischen herausstellte. Heute verfolgen den Account knapp 30.000 Follower, fast eine Million Mal wurden die lustigen Clips von Pratl und seinen Freunden bereits mit „gefällt mir“ markiert.

„Inzwischen werden wir immer wieder angesprochen. Mich hat vor Kurzem jemand im Baumarkt gefragt, ob ich nicht der von TikTok bin“, schmunzelt Pratl. Das Video-Drehen nimmt dieser inzwischen recht ernst. „Wir treffen uns einmal in der Woche nach Ladenschluss und nehmen gleich mehrere Videos auf. Der Spaß darf dabei natürlich auch nie zu kurz kommen“, erzählt der Pinkafelder.

