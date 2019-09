In den Mittagsstunden des 17. September wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld von der Exekutive zu einem technischen Einsatz (Freimachen von Verkehrswegen) in die Steinamangerstraße alarmiert. In einer Ausfahrt hatte sich ein Sattelschlepper an einem Blech die Druckluftleitungen am Zugfahrzeug beschädigt.

Das 40 Tonnen schwere Gespann blockierte aufgrund des Luftverlustes eingebremst die gesamte Steinamangerstraße. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld versorgte das Fahrzeug mit extern mit Druckluft und schleppte das Gespann bis zur nächsten Busbucht. Nach rund einer Stunde konnte wieder eingerückt werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt sich bei der Exekutive für die gute Zusammenarbeit.