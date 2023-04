Schüler planten Wohngebäude für Gemeinde

Werbung

Die HTL Pinkafeld SchülerInnen Sophie Glatzl und Maximilian Zink arbeiteten im Rahmen ihrer Diplomarbeit eng mit der Gemeinde Draßmarkt und deren Bürgermeister Anton Wiedenhofer zusammen. Der Maturant und die Maturantin planten im Zuge der Arbeit ein neues Nutzungskonzept für ein Grundstück in der Gemeinde, auf dem aktuell noch ein kleines Café steht. Die beiden entwarfen im Rahmen des Konzeptes ein neues Gebäude, in dem dann auch das Café wieder Platz finden soll. Außerdem sind in dem Entwurf eine Gesundheitseinrichtung im Erdgeschoss und sechs Wohneinheiten im gesamten Gebäude eingeplant. Der Draßmarkter Bürgermeister Anton Wiedenhofer zeigte sich begeistert von dem Nutzungskonzept und bedankte sich bei Sophie Glatzl und Maximilian Zink.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.