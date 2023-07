Silvia's Kreativ-Ecke: Kreative Workshops im Sommer

Auch in diesem Jahr haben Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren die Möglichkeit, ihrer Kreativität im Juli und August freien Lauf zu lassen. Silvia Janits veranstaltet in Silvia's Kreativ-Ecke in Pinkafeld immer montags, mittwochs und freitags einen Mal-Workshop. Vom 24. Juli bis 4. August finden die Workshops immer von 13 bis 17 Uhr statt, vom 7. bis 18. August von 8 bis 12 Uhr. Am Ende des Malworkshops wird auch zu einer gemeinsamen Vernissage mit den Kindern geladen. Diese findet am 20. August ab 14 Uhr in Silvia's Kreativ-Ecke statt.

„Ich möchte die Kreativität, Spontanität, Fantasie und Ausdauer der Kinder fördern“, freut sich Silvia Janits auf die Workshops. Um Anmeldungen unter der Telefonnummer 0664/65 145 65 wird gebeten. Pro Anmeldung wird ein Betrag in der Höhe von 20 Euro für Material verrechnet.