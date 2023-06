SOS Kinderdorf: Großzügige Spende sorgt für Zuversicht

Bereits seit vielen Jahren unterstützt die Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Burgenland das SOS-Kinderdorf in Pinkafeld. Auch in diesem Jahr übergaben Sparten-Obmann Christoph Blum und sein Stellvertreter Manfred Gerger dem Leiter des SOS-Kinderdorfs Pinkafeld, Marek Zeliska, eine großzügige Spende. Insgesamt spendete die Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Burgenland einen Betrag von 6.000 Euro an das SOS-Kinderdorf in Pinkafeld.

„Ein besonderes Anliegen der Industrie ist die Förderung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen. Ein Teil der Spende soll daher für den Bildungsbereich verwendet werden und somit Jugendliche beim Berufseinstieg unterstützen“, so Sparten-Obmann Christoph Blum. SOS-Kinderdorf Leiter Marek Zeliska freute sich besonders über die Spendenübergabe.

„Ohne so starke Partner und Freunde, wie auch die burgenländische Industrie, könnten wir unseren Kindern und Jugendlichen nicht den Weg ebnen, der sie schließlich in die Selbstständigkeit führen soll, in ein selbstbestimmtes, zufriedenes Leben. Eine fundierte Ausbildung ist ein wesentlicher Grundstein dafür“, so Zeliska.