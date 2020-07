Die derzeit geltende Richtlinie erlaubt die Förderung von Ausbildungen, die frühestens am 1. Jänner 2017 und spätestens am 31. Dezember 2020 beginnen oder wieder aufgenommen und zur Gänze in Österreich absolviert werden. Die Voraussetzungen werden erfüllt, wenn in den letzten 15 Jahren mindestens vier Jahre eine Beschäftigung vorlag, kein Abschluss einer Fachhochschule, pädagogischen Hochschule oder Universität gemacht wurde und die Voraussetzungen für die Ausbildung erfüllt werden.

Die Ausbildung muss mindestens drei Monate dauern und 20 Wochenstunden über die gesamte Ausbildungsdauer umfassen.

Im AMS Förderbudget 2020 sind für das Fachkräftestipendium im laufenden Jahr neun Millionen Euro vorgesehen

www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-weiterbildung/so-foerdern-wir-ihre-aus--und-weiterbildung-/fachkraeftestipendium