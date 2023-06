Sozialmarkt „FOODPOINT“ öffnet Anfang Juli seine Pforten

Am 3. Juli ist es so weit, im Stadtzentrum, vis-à-vis vom Café Südsee eröffnet der Verein „MYFOOD.CARE“ einen „FOODPOINT“. In diesen Sozialmarkt der besonderen Art können zukünftig alle, Einkommen unabhängig, günstig einkaufen, die einzige Bedingung dafür ist eine Mitgliedschaft bei dem Verein. Dieser betreibt derzeit bereits zwei Märkte, einen in Hartberg und einen in Oberwart. „Unser Ziel ist es, das Wegwerfen von Lebensmitteln zu verhindern“, heißt es seitens des Vereins. Gleichzeitig kann dieser die Lebensmittel, die aufgrund von unterschiedlichsten Gründen nicht mehr regulär verkauft werden können, aber noch für den Verzehr geeignet sind, günstiger als im normalen Lebensmittelhandel anbieten und somit auch Einkommensschwache Personen unterstützen. Darüber freut sich vor allen der Pinkafelder Sozialaussschuss, der sich schon länger um einen Sozialmarkt für Pinkafeld bemühte.

„„Viele Menschen in unserer Stadt haben auf Grund der derzeitigen Teuerungswelle Probleme mit der Finanzierung des täglichen Lebens. Mit der Errichtung eines Sozialmarktes kann die Stadtgemeinde einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der Bevölkerung leisten. Einerseits wird der täglichen Lebensmittelvernichtung entgegengewirkt und andererseits können bedürftige Leute sehr günstig Lebensmittel des täglichen Bedarfs erwerben,“ meint Stadtrat Franz Recherberger, der auch im Sozialauschuss vertreten ist zur bevorstehenden Eröffnung des „FOODPOINTs“.