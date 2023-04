Sozialmarkt ohne Grenzen eröffnet im Sommer

Werbung

Seit Monaten verfolgt der örtliche Sozialausschuss das Ziel, der Bevölkerung trotz Teuerungen Zugang zu günstigen Lebensmitteln zu gewähren. Zuerst wurden dafür Fahren zum Sozialmarkt Sonnenmarkt in Oberwart organisiert.

Jetzt freut sich der Ausschuss gemeinsam mit dem Verein MYFOOD.CARE, einen eigenen Sozialmarkt in der Stadtgemeinde zu schaffen. Das Besondere an diesem, in dem Markt werden jeder und jede ganz unabhängig vom Einkommen einkaufen können, notwendig ist einzig eine Mitgliedschaft bei dem Verein. Dieser betreibt derzeit bereits zwei Märkte, einen in Hartberg und einen in Oberwart. Sein Ziel ist es, das Wegwerfen von Lebensmitteln zu verhindern. Angeboten werden in den Märkten Produkte, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr regulär verkäuflich sind, aber noch bedenkenlos verzehrt werden können.

Der Standort des künftigen Sozialmarkts liegt im Stadtzentrum. Im Sommer soll der Markt in die Räumlichkeiten vis a vis vom Café Südsee am Marktplatz eröffnet werden. Stadtrat Franz Rechberger, der sich immer wieder für den Sozialmarkt in Pinkafeld einsetzte, meint dazu: „Viele Menschen in unserer Stadt haben aufgrund der derzeitigen Teuerungswelle Probleme mit der Finanzierung des täglichen Lebens. Mit der Errichtung eines Sozialmarktes kann die Stadtgemeinde einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der Bevölkerung leisten. Einerseits wird der täglichen Lebensmittelvernichtung entgegengewirkt und andererseits können bedürftige Leute sehr günstig Lebensmittel erwerben.“

