Stadtfest: „Das Original ist zurück“

2020 fiel das Pinkafelder Stadtfest Corona bedingt ins Wasser. In den zwei darauffolgenden Jahren konnte aufgrund der schwierigen Planungssituation zwischen Lockdowns und Corona Maßnahmen nur eine „Light Version" des Kult-Festes veranstaltet werden. Heuer soll sich das endlich ändern, die JVP und die ÖVP versprechen ein „Stadtfest wie früher“.

„Nach der schwierigen Corona-Zeit wollen wir heuer wieder gemeinsam mit unseren Vereinen ein Stadtfest organisieren, so wie es früher war“, erzählt Vizebürgermeisterin Carina Laschober-Luif. Dafür hätten bereits im November die ersten Planungsarbeiten begonnen. „Es dauert ungefähr ein dreiviertel Jahr, so ein Fest zu planen“, erklärt Laschober-Luif.

Derzeit sind die Vorbereitungen schon voll im Gange, ein Großteil der Vereine, die beim Fest mitmachen werden, wurde bereits fixiert. Auch der Termin für das Stadtfest steht schon fest, es soll in gewohnter Manier am Ende der ersten Woche der Sommerferien am 8. Juli stattfinden. „Der Start wird zn 17 Uhr sein“, erzählt die Vizebürgermeisterin und fügt voller Vorfreude an: „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir endlich wieder ein „originales Stadtfest“ feiern können, das gehört einfach zu Pinkafeld und zum Sommer dazu und lockt Menschen aus der ganzen Region an, um gemeinsam zu feiern.“

Das genaue Programm für das Pinkafelder Stadtfest wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

