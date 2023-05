Stadtgemeinde will familienfreundlicher werden

Nachdem der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat an dem Projekt „familienfreundlichegemeinde“ teilzunehmen, fiel nun der Startschuss für die Umsetzung. Als Projektleiter wurde Gemeinderat Edi Posch bestimmt, der sich in den kommenden Monaten intensiv mit dem Thema „Familienfreundlichkeit“ beschäftigen wird.

„Gemeinsam mit der Bevölkerung sollen Ideen und Vorschläge für alle Altersgruppen erarbeitet werden – von der Familie mit Kleinkindern bis zu SeniorInnen. Als erster Schritt wird eine repräsentative Projektgruppe zusammengestellt und zwei Arbeitstreffen durchgeführt, um erste Ideen und Ansätze zu sammeln. Begleitend werden auch Gespräche mit VertreterInnen aller Altersgruppen geführt“, erläutert Gemeinderat Posch die nächsten Schritte und fügte an: „Aus den Ideen werden in weiterer Folge konkrete Umsetzungsmaßnahmen entwickelt, die vom Gemeinderat beschlossen werden sollen. Mit all diesen Aktivitäten strebt die Gemeinde das staatliche Zertifikat „famileinfreundlichegemeinde“ und das UNICEF-Zertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde an. Wir laden die gesamte Bevölkerung ein, in den nächsten Wochen Vorschläge einzubringen, wie Pinkafeld noch familienfreundlicher werden kann“.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.