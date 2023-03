Pinkafeld Unternehmerinnen in der „Steinerei“

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Sandra Grassl, Frau in der Wirtschaft-Oberwart-Vorsitzende und Regionalstellenobfrau Tanja Stöckl mit Birgit Steiner. Foto: BVZ

F rau in der Wirtschaft Oberwart war vergangenen Freitag gleich zu zwei besonderen Ereignissen gleichzeitig eingeladen. Vergangenen Freitag fand nämlich das Unternehmerinnenfrühstück in der „Steinerei“ in Pinkafeld statt, bei dem mehr als 35 Unternehmerinnen aus dem Bezirk Oberwart teilgenommen haben.