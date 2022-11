Verkürzte Öffnungszeiten: Energiesparen am Eislaufplatz

Werbung

Auch auf der Kunsteisbahn ist dieses Jahr, wie in so vielen Bereichen Energiesparen angesagt.

Damit Jung und Alt bei (fast) jeder Wettersituation im Winter über die Bahn schlittern können, besteht diese aus Kunsteis. Dafür verlaufen Rohre unter dem gesamten Platz. Diese werden mithilfe von Kompressoren mit Ammoniak gefüllt, die das Wasser auf dem Platz darüber gefrieren lassen. Das Prinzip ist also ähnlich wie bei einer umgekehrten Fußbodenheizung. Durch diesen Kühlprozess entstehen hohe Energiekosten, die nun eingedämmt werden sollen.

„Wir haben zuerst überlegt, die Öffnungszeiten zu verkürzen. Da aber am Abend dann trotzdem öfter Vereine am Platz sind, haben wir uns dazu entschlossen, die Bahn anstatt für 15 nur für 12 Wochen zu öffnen. So können wir ganze drei Wochen 100 Prozent Energiesparen und der Bevölkerung während der restlichen 12 Wochen vollen Eislaufspaß mit ganz normalen Öffnungszeiten garantieren“, erklärt Werner Ulreich, der sowohl für das Allwetterbad als auch die Kunsteisbahn in Pinkafeld zuständig ist.

