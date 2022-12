Verletzter Bussard auf der A2 gerettet

Werbung

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit einem MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) und fünf Mann zur Tierrettung auf die A2 aus.

Der Vogel war vermutlich zuvor im Maschendrahtzaun der Autobahn hängen geblieben. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Tier bereits aus dem Zaum befreit, hatte sich dabei allerdings am Bein verletzt. Er lag komplett entkräftet und benommen neben dem Zaun. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld legte den Bussard in eine Tiertransportbox und brachte in zu einer Pinkafelder Tierschutzorganisation „homeless animals“.

