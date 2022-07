Pinkafeld Wenn das Schicksal zuschlägt: SOS Kinderdorf-Krisenteam hilft

Lesezeit: 2 Min Rosa-Stefanie Nutz

SOS Kinderdorfleiter Kevin Marek und Mitarbeiterin Carmen mit einem Teil der Spenden. Foto: zVg

D as Krisenteam des SOS Kinderdorfs unterstützt Familien in Ausnahmesituationen. So auch eine Pinkafelder Familie, die auf tragische Weise den Vater verlor.