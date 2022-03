Wirbel um Abfall bei Gemeinderatssitzung

Wer in der Stadtgemeinde Problemstoffe, Grün- und Baumschnitt gleichzeitig entsorgen möchte, muss dafür zu drei verschiedenen Standorten fahren. Darauf wies die ÖVP im Zuge der kürzlich abgehaltenen Gemeinderatssitzung.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Sie fordert eine Verbesserung der Situation durch den Bau eines neuen, zentralen Abfallsammelzentrums in Form eines Ressourcenparks, wie er bereits in Heiligenkreuz vom burgenländischen Müllverband gemeinsam mit dem Umweltdienst Burgenland errichtet wurde. Im Rahmen der Sitzung stellte die ÖVP dann einen Antrag, sich beim Müllverband für den Bau eines solchen Parks am Standort Pinkafeld zu bewerben. Dieser wurde mehrheitlich angenommen.

„Wir sind froh, dass auch andere Parteien erkannt haben, dass es beim Müllthema viele Probleme gibt und wir endlich eine Lösung im Sinne der Bevölkerung brauchen. Der erste Schritt ist mit diesem Beschluss gesetzt, jetzt ist Bürgermeister Kurt Maczek gefordert“, so Vizebürgermeister Andreas Stumpf (ÖVP).

Bürgermeister Kurt Maczek (SPÖ) äußerte sich bereits während der Sitzung zu der Thematik. Der burgenländische Müllverband wolle in allen Bezirken einen Ressourcenpark wie in Heiligenkreuz bauen, so der Bürgermeister. „Ich bin laufend im Gespräch mit dem Müllverband, Pinkafeld ist auch bereits auf der Warteliste vorgemerkt“, berichtet Bürgermeister Maczek.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden