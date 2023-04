Überflieger Günter Bernhart erzielt internationale Erfolge

Werbung

Günter Bernhart hat es wieder geschafft, mit seinen Topvögeln hat er bei den C.O.M. Weltmeisterschaften in Neapel überzeugt und sich als bester österreichischer Teilnehmer hervorgetan.

Die Leidenschaft fürs Vögel-Züchten begleitet den Pinkafelder schon sein ganzes Leben lang. „Als ich fünf Jahre alt war, errichtete mein Vater eine Zuchtanlage für Rassetauben“, erinnert sich der Pensionist. Als der Vater dann vier Jahre später verstarb, verbrachte der junge Günter viel Zeit in der Nachbarschaft. „Dort gab’s viele Tauben- und Vogelzüchter. Schon damals hab ich eine gewisse Leidenschaft für die Farbkanarien mit ihren verschiedenen Mutationen entwickelt“, erzählt Günter Bernhart.

Während seiner Jugend hätte dann die schulische und berufliche Entwicklung im Vordergrund gestanden, ganz aufgegeben hätte er die Vogelhaltung aber nie, erinnert sich der Pinkafelder. Anfang der 80er Jahre entschied sich Bernhart dann eine auf Qualität ausgerichtete Zucht mit europäischen Kulturvögeln und Kanarien aufzuziehen.

Nach ersten Ausstellungserfolgen auf Vereinsebene nahm Günter Bernhart dann Anfang der 90er Jahre an den ersten Weltschauen teil und gewann die ersten Silber- und Bronzemedaillen mit seinen Vögeln. In den folgenden Jahren war Bernhart immer wieder in verschiedenen Vogelzuchtvereinen tätig und übernahm Leitungsfunktionen in der Sparte Europäische Kulturvögel auf Vereins- und Bundesebene.

Sechs Gold- und drei Silbermedaillen gewann Günter Bernhart mit seinen Vögeln bei der Weltmeisterschaft. Foto: zVg, Bernhart

Seine erste Goldmedaille gewann Bernhart dann im Jahr 2000. Inzwischen hat der Vogelzüchter insgesamt 64 Weltmeister Medaillen, ungefähr die Hälfte davon „Goldene“ zu Hause, die seine Zuchterfolge belegen.

Seit einigen Monaten ist Günter Bernhart nun in Pension und hat sich ganz seinen Vögeln verschrieben, außerdem ist er Mitglied beim Verein Vogelfreunde-Südburgenland. „Von Pensionsschock keine Spur“, schmunzelt Bernhart.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.