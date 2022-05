Einbruch im Hundeverein Markt Allhau: Rasentraktor gestohlen

Werbung EO Park Anzeige Jede große Liebe braucht ein Gegenüber!

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Einfriedung beim Hundeverein aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter zogen in weiter Folge den 1,2 Meter hohen Maschendrahtzaun hoch, um in das Gelände zu gelangen.

Gestohlen wurden neben dem Rasentraktor der Marke MTD rot lackiert des Vereins auch noch zwei City-Bikes von Mitgliedern.

Bei der der Spurensicherung durch den Kriminaldienst Oberwart konnten DNA-Spuren gesichert werden. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest, die Polizeiinspektion Litzelsdorf ermittelt.

