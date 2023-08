Die Herrin des Bad Tatzmannsdorfer Hügels

Cosima Wagner war die „Herrin des grünen Hügels“ in Bayreuth und verhalf als Festspielleiterin der Musik von Richard Wagner zum großen Durchbruch. Nikola Reiter kommt aus Goldegg im Ponggau, hat aber am Hügel in Bad Tatzmannsdorf eine Heimat gefunden. Und dort betreibt sie mit ihrem Gatten Karl das Reiter´s Reserve. Zwei Hotels mit 370 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. „Der Hügel hier war nicht Liebe auf den ersten, sondern erst auf den zweiten, oder dritten Blick. Aber mittlerweile ist es die ganz große Liebe. Der Ausdruck Hügel ist hier im Südburgenland sehr geläufig. Es ist ein ganz besonderer, ein ganz spezieller Kraftplatz. Das meinen auch unsere Gäste“, sagt Nikola Reiter. Und Kraft braucht es, um dieses riesige Unternehmen zu führen. „Ich glaube, dass jede Aufgabe Power braucht. Egal ob man einen Haushalt oder ein Unternehmen führt, die Power ist immer die gleiche, wenn man seine Aufgaben mit Herz erfüllt“, so Reiter. Doch die Aufgabe hier, mit 370 Mitarbeitern in zwei Hotels ist schon eine Große. „Wenn alles läuft, ist diese Verantwortung nicht zu spüren, aber in Zeiten von Krisen, wie Corona und den Lockdowns umso mehr. Das war belastend, weil man ja die Verantwortung für die Mitarbeiter hat. An der Spitze eines Unternehmens zu delegieren ist aber essenziell. Man kann nicht alles selber entscheiden, oder überblicken. Wenn man das wollte, ist man nach relativ kurzer Zeit völlig ausgepowert“, gibt Nikola Reiter einen Einblick in ihr strategisches Denken. „Man muss Vertrauen haben und natürlich auch Verantwortung übergeben. Das ist ganz wichtig“, sagt die Mutter von drei Kindern, die Schlagworte wie Nachhaltigkeit und Regionalität in ihrer DNA trägt. „Es geht ja nicht nur um Verantwortung gegenüber der Natur, sondern auch um soziale Nachhaltigkeit. Kinderbetreuung ist so ein Leuchtturm-Projekt, alle Mitarbeiter können ihre Kinder sieben Tage die Woche in Betreuung lassen. Als Mutter weiß ich, dass das eine enorme Erleichterung ist“, sagt Reiter. „Viele Mitarbeiterinnen, die ein Kind bekommen, kommen relativ rasch wieder aus der Karenz zurück, freuen sich wieder arbeiten zu können und das bringt natürlich auch wieder einen besonderen Spirit ins Team“. Und Regionalität hat auch einen besonderen Stellenwert.

Nachhaltigkeit ist in allen Bereichen ein Thema

„Wir haben hier in den letzten 20 Jahren diese erschreckende Zahl von 100 Millionen Euro an Investment getätigt und haben ganz tolle Handwerker in der Region. Warum sollte man da in die Ferne schweifen. Wir haben über 60 regionale Lebensmittel-Lieferanten, Winzer noch zusätzlich. Wertschöpfung in der Region zu lassen ist natürlich ein riesiges Thema“, erklärt Nikola Reiter. „Wir haben immer mehr Gäste aus der Region in den Hotels, wir schauen, dass wir die Region stärken. Weil wir hier leben und auch die Menschen haben wollen und das soll sich natürlich immer weiter entwickeln“, sagt die Hotelierin, die in ihrer Freizeit gerne Sport betreibt. „Ich laufe gerne, hier geht’s ja direkt in den Wald rein. Ich mache Yoga und genieße es, unseren Tieren in den Koppeln zuzusehen. Das entspannt mich“. Immer in Würde und im Einklang mit der Natur und mit Karl Reiter an ihrer Seite, der ihr Energie gibt. „Wir ergänzen uns gut und das ist auch wichtig, wenn einer mal ein bisschen weniger Drive hat“, sagt die Herrin des Bad Tatzmannsdorfer Hügels, die so gar keine Herrin ist, sondern eine sympathische, bodenständige, selbstbewusste Frau.