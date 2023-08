Bad Tatzmannsdorf: Und dann träumten sie den „Büchertraum“

Amazon ist der Tod des lokalen Buchladens: Dieses Mantra verfolgt den Online-Riesen seit seiner Gründung. Doch es gibt sie noch, die kleinen „gallischen Dörfer“, die sich wie das Volk um Asterix und Obelix gegen übermächtige Armeen auflehnen. Mit sehr viel Feingefühl und Geschick. Mit einer Power, die Powerfrauen nun mal haben.

Den „Büchertraum“ in Bad Tatzmannsdorf gibt es seit zehn Jahren. Und es gibt ihn immer noch, diesen wohl durchdachten Laden. Obwohl die Zahl der Fürsprecher schon bei der Gründung an den Fingern einer Hand abzuzählen war. „Es war schon ein mutiger Schritt“, sagt Sandra Gyaky, die den „Büchertraum“ mit Beatrix Bojarra träumt „Vor zehn Jahren war bei mir der Zeitpunkt, wo ich mir Fragen zu meinem Leben stellte. War das schon alles, sind alle Träume schon gelebt?“, erzählt Sandra Gyaky. „Und da rief mich Beatrix an und erzählte mir von ihrem Traum, einen Buchladen mit Schwerpunkt auf christliche Literatur zu eröffnen. Ich fand das schon eine verrückte Ideen. Aber ich dachte mir, wenn wir schon drüber reden, würde ich das auch gern machen“, erzählt die Germanistin und Historikerin und damit war der Grundstein gelegt.

Die Power kommt aus dem Glauben

„In Wien gab es so einen christlichen Buchladen, wo es Romane, Krimis, aber auch Sachbücher und Lebenshilfen im christlichen Bereich gab und wo ich für verschiedene Pfarrgemeinden einkaufte“, erklärt die gebürtige Deutsche Beatrix Bojarra, die ursprünglich aus Rostock kommt. „Der machte aber zu und wir träumten weiter. Aber es war dann schon klar. Wenn schon eine Buchhandlung, dann eine, wo alles zu haben ist, mit christlichem Schwerpunkt, weil uns das ein Herzensanliegen ist“, sagt Sandra Gyaky. Und so kam es dann auch. Das Mobiliar stammt von besagter Wiener Buchhandlung, das war ein göttliches Zeichen. Und Frauenpower war eine ganz wichtige Zutat. „Der Mut kommt aus unserem Glauben und daraus kommt auch die Power, mit der wir zur Sache gehen. Damit füllen wir unsere Batterien, der christliche Glaube ist unsere Kraftquelle“, sagen die Frauen, die durch die Arbeit zu besten Freundinnen wurden.

Klare Rollenverteilung als Erfolgsfaktor

Und die Aufgaben sind klar verteilt. Beatrix ist die Tuerin, die Macherin, die, die anpackt. Und Sandra ist die Planerin, die gerne organisiert. Beatrix ist evangelisch, Sandra katholisch. „Also da ist alles abgedeckt“, schmunzelt Sandra Gyaky. „Wir schauen auch drauf, dass wir einmal in der Woche gemeinsam arbeiten. Da starten wir mit einem gemeinsamen Gebet und besprechen, was im Laden so ansteht“, erklärt die gebürtige Großpetersdorferin, die jetzt in Bad Tatzmannsdorf lebt. Einen eigenen „Büchertraum-Literaturkreis“ gibt es auch schon. Und Büchertische auf verschiedensten Veranstaltungen. Mit Power organisiert. „Wir wollen unseren Kunden Hoffnung geben. Mit positiven Büchern im Kampf gegen Krankheiten zum Beispiel. Mit persönlichem Kontakt und ausführlicher Beratung. Es sind ja viele kranke Menschen hier in Bad Tatzmannsdorf zur Rehab oder zur Kur und die freuen sich, dass wir ein offenes Ohr für sie haben“. Und ein offenes Herz, denn darum geht es ja letztendlich.