Das Mädchen mit den Öko-Blumen

„Meiner Meinung nach ist dies der einzig richtige und mögliche Weg. Die Umwelt wird verpestet und ausgenutzt, es wird Zeit, achtsam mit Natur und Umwelt umzugehen und nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben“, sagt Sophie Kleinschuster, die von ihren Eltern und von ihrem Partner unterstützt wird, wo immer das möglich ist.

„Blumen klingen immer ein wenig nach Heiterkeit und Paradies, aber es verlangt viel Kraft, Zeit und Stärke, sowie viel Vertrauen in diese Arbeit“, sagt Kleinschuster. „Vor allem jetzt im Herbst, nach dem arbeitsintensiven Frühling und Sommer, und bis Weihnachten ist noch viel zu tun, da fühl ich mich immer wieder ausgepowert und freue mich auf die Pause im Winter“, sagt das Mädchen mit den Öko-Blumenstäußen, das seine Kraft aus dem schöpft, was es tut. „Wenn ich dann kübelweise Blumen ernte, eine schöner als die andere, wenn ich die Komplimente von KundInnen höre, mit einem Strahlen im Gesicht, wenn ich durch den Garten gehe und sehe was für ein wunderschönes kleines Paradies er tatsächlich ist, dann ist alles wieder gut und ich weiß ganz genau warum ich das mache“, sagt die Powerfrau.

Bunt und wild und naturbelassen

Der Garten von dem sie spricht ist bunt und üppig. Mal gepflegter und ordentlicher, aber meistens wild. Hier wird probiert, experimentiert, gestaltet, gelernt und verwirklicht. „Ich arbeite mit allem was unser Garten bietet. Mein Fokus liegt aber auf den Blumen. Das bedeutet, ich biete biologisch angebaute Schnittblumen, oder Blumensträuße an. In ihnen ist die Jahreszeit spürbar und sichtbar, viele von ihnen sind essbar, die meisten duften. Sie haben keine langen Transportwege hinter sich und sind absolut pestizid- und giftfrei. Man kann ohne weiteres die Nase hineinstecken und riechen und in vielen Menschen weckt der Anblick von Kornblumen und Wiesensalbei im Frühsommer, von Zinnien im Hochsommer oder Dahlien im Herbst allerei Erinnerungen und Gefühle. Meine Blumen berühren“, sagt Sophie Kleinschuster. „Ich mache auch Blumenschmuck für Feiern aller Art und Hochzeiten, Türkränze und Trockenblumensträuße. Dafür ist es am besten, mich am Samstag am Bauernmarkt im Stadtpark Oberwart zu besuchen. Mit Blumen feiern wir unsere größten Feste, sie sollten Leben und Freude versprühen! Genau das tun meine Blumen: Sie sind gesund, lebendig und glücklich.“

Ganz besondere Voraussetzungen

All das bedeutet aber auch, auf den Boden Acht zu geben, ihn zu nähren und zu stärken, beim Gärtnern in Kreisläufen zu denken, den Blumen und Pflanzen die Zeit geben die sie brauchen um zu wachsen und zu gedeihen. Es gilt, die Natur nicht auszubeuten, sondern größer zu denken. „Die Menschen vergessen zu oft, dass wir alle Teil eines Systems sind und wenn mehrere Teile nicht mehr funktionieren, bricht alles zusammen. Das ist ja bereits spürbar. Wir brauchen die Natur, die Insekten, die Beikräuter, die Hecken, Vögel, Mikroorganismen im Boden. Für mich ist das alles stimmiger“, erklärt die Öko-Frau, der sehr viel in die berühmte Wiege gelegt wurde. „Mein meistes Gartenwissen hab ich von meiner Mutter gelehrt bekommen. Ich wollte und durfte sie immer schon im Garten begleiten, hatte mit drei Jahren mein erstes eigenes Gartenwerkzeug und auch bald mein eigenes Beet. Von ihr habe ich die Liebe zum Garten, zu den Pflanzen, Tieren, zur Natur bekommen. Und auch das Interesse und die Neugierde dafür, mich damit zu beschäftigen, stets Neues zu lernen und zu probieren“, sagt Sophie Kleinschuster, die auf der BOKU in Wien Agrarwissenschaften studierte und Master für Nutzpflanzenwissenschaften ist. Blumen-Workshops gibt es auch. Diese dauern knapp zwei Stunden und die selbstgemachten Sträuße und Blumenkränze können dann mit nach Hause genommen werden.

„Ich glaub ich hab gar nicht so viel darüber nachgedacht, ob ich das machen soll oder nicht. Es ist einfach so passiert. Und ich denke mir, ich versuchs einfach, wenns nicht klappt muss ich einen anderen Weg gehen. Auf der einen Seite steht diese Leidenschaft, andererseits der Wille, etwas zu verändern. Ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann zumindest mit meiner Arbeit etwas Positives tun.“