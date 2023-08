Der Name Resetarits bürgt für Qualität

Man(n) trägt Stiefel ist ein Drama aus dem Jahr 2005. Das daraus resultierende Musical „Kinky Boots“ hatten wenige auf dem Radar und trotzdem wagte sich Marianne Resetarits an den Stoff. Und der Erfolg gibt der Powerfrau aus Güssing recht. „Kinky Boots“ begeisterte das Publikum und Marianne Resetarits zog einmal mehr die Fäden. Als Regisseurin, als Intendantin, als Moderatorin bei den Aufführungen, als Gastgeberin und als eine, die in die Zukunft blickt, denn die Pläne für weitere Produktionen, sei es bei Musical Güssing, oder beim Güssinger Faschingskabarett, liegen längst in Schubläden.

Aber zuerst der Reihe nach

„Ich bin damals nach Güssing gekommen und sah, was es hier alles gibt. Mein Mann ist ja Darsteller und wurde gefragt, ob er mitmachen möchte und so kam ich damit in Berührung“, sagt Marianne Resetarits. „Joschi Naray war für die Musik zuständig, ich sorgte für die Texte. Dann übernahm ich die Intendanz und heute mache ich beides in Summe schon seit 30 Jahren“, sagt die Powerfrau, die ihre Kraft von einigen „Docking“-Stationen bezieht. „Ich kann mich zu Hause sehr gut erholen. Ich habe die volle Unterstützung von der Familie, ich treibe viel Sport, ich lese sehr gerne. Ich singe im Stadtchor Güssing klassische Werke, also was ganz anderes als hier und ich zähle Musical und Kabarett auch zu meinen Hobbys. Das wird dann natürlich auch immer zur Arbeit, aber alles, was man gerne macht, dafür hat man auch Power“, sagt Resetarits, die ihre Stücke immer auf das jeweilige Ensemble abstimmt. „Ich schau mir das genau an, welches Ensemble ich zur Verfügung habe“, erklärt die Intendantin. „Dann schaue ich was wir spielen könnten und gespielt haben, denn es geht ja auch immer ums Budget. Sind wir so eingespielt, dass wir etwas besonderes wagen können und wenn das der Fall ist, habe ich schon Lust etwas auszusuchen wie heuer“, sagt Marianne Resetarits,die zu Coronazeiten die Not zur Tugend machte und die Bühne vom Kulturzentrum auf die Burg Güssing verlegte.

Ganz besonderer Ort zu Spielen

„Also die Burg ist schon ein ganz besonderer Spielort“, erklärt Resetarits. „Nicht nur für uns, auch für die Besucher. Das ist einfach ein magischer Ort. Man lässt vieles unten im Tal und ich habe immer das Gefühl, dass wir hier oben alle entspannter sind. Und aufnahmefähiger“, sagt die Powerfrau. „Die Burg ist ein Kraftplatz aus dem ich natürlich auch schöpfe. Das merke ich auch bei den Proben. Im Kulturzentrum hatten wir 14 Tgae kein Sonnenlicht. Hier haben wir Sonne, Wind und Wetter und das tut der Stimmung gut“, sagt die Regisseurin, die für das Musical “Kinky Boots schon im Vorjahr zu arbeiten begann. „Und als ich die Nachricht bekam, dass wir die Rechte dafür bekommen, habe ich natürlich einen Zahn zugelegt. Tag und Nacht denke ich aber nicht daran, ich hab ja auch das Kindermusical dazwischen, oder das Faschingskabarett. Ich suche nach Darstellern, lege wieder weg und wenn das organisiert ist, kümmere mich um das nächste. Ganz intensiv wird es kurz vor den Proben, also im Juni. Da liegt der Fokus voll und ganz auf dem jeweiligen Stück.

Und auf die Frage, ob ihr singender Mann, der Gynäkologe Kurt Restarits Kraft gibt, hat sie sofort eine Antwort parat. „Kurt gibt mir Kraft, indem er mir Raum gibt“. Und damit ist Vieles beantwortet.