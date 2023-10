Vom Verein „Wir fürs Tier“: Alice Siebenbrunner im Portrait

Die Liebe zu Tieren zeigte Alice Siebenbrunner schon von klein auf. „Ich schleppte immer wieder Tiere in Not zu Hause an, nicht unbedingt zur großen Freude meiner Mutter“, sagt die Obfrau des Vereins „Wir fürs Tier“. „Sensibilisiert hat sich das dann durch meine ehrenamtliche Arbeit neben meinem Studium. Ich arbeitete in einem Grazer Tierheim und insgesamt glaube ich, dass ich immer schon sehr empathisch gewesen bin. Ich ertrage es nur schwer, wenn jemand leidet - egal ob Mensch oder Tier“, sagt die Lehrerin, die Latein studierte, weil Latein sie vor allem im philosophischen Bereich inhaltlich ansprach. In dem kleinen Tierheim, das sie mit ihrem Verein betreut, wurde der Schwerpunkt auf Streunerkatzenprojekte gelegt. „Meine Aufgaben im Verein sind da natürlich vielfältig, die reichen von Tierpflege, medizinischer Betreuung, Kastrationsprojekten, Tiervergabe, Tierhaltungskontrollen bis hin zu Büroaufgaben, die ich hasse, zu Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit“, sagt Alice Siebenbrunner. Das Problem mit den Streunerkatzen ist regional leider viel größer als man es wahrnimmt.

Wild und ohne Vermittlungschance

„Die meisten Katzen leiden im Verborgenen. Sie sind krank und sterben nach kurzer Zeit, weil sie nicht medizinisch betreut werden. Das ist traurig, letztendlich sind auch Streunerkatzen domestizierte Tiere, die zwar mangels dem Kontakt zu Menschen als Streuner verwildern, aber keinesfalls als Wildtiere lange ohne Hilfe überlebensfähig sind“, erklärt die Samtpfoten-Flüsterin.

„Ziel unserer Arbeit hier ist es also, den Bestand durch Kastrationsprojekte zu verringern, und damit auch das Tierleid massiv zu reduzieren. Anmerken möchte ich, dass es nicht Ziel ist, Streunerkatzen einzufangen und ins Tierheim zu sperren. Sie sind leider verwildert und haben daher keine Vermittlungschancen und es wäre einfach nur furchtbar sie einzusperren. Gleichzeitig ist es ebenso entscheidend, auf die Einhaltung der gesetzlich bestehenden Kastrationspflicht für Bauernhoftiere und Privathalter zu drängen, damit nicht noch mehr Streuner folgen“, sagt die Powerfrau, die ihre Kraftquellen ganz klar definiert.

Auf die richtige Einstellung kommt es an

„Ich denke alles im Leben ist eine Einstellungssache. Egal wo in meinem Alltag - ob als Mama von drei Kindern, als Lehrerin oder eben als Obfrau eines Tierschutzvereins. Es ist wichtig, die Probleme zu sehen, aber gleichzeitig auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie man Probleme löst. Jammern und Vorwürfe an andere bringt nichts. Es ist wichtig, Dinge selbst anzugehen, die Initiative zu ergreifen, sich etwas zu trauen, auch wenn man vielleicht scheitert. Und diese Einstellung, es selbst in der Hand zu haben, gibt einfach Power“, sagt Alice Siebenbrunner. Auch wenn ich zugeben muss, dass mich das, was ich in vielen Fällen sehe, tierisches wie auch menschliches Leid - das ja nicht selten miteinander verknüpft ist, psychisch schon oft sehr fordert. Da gibt es schon viele schlaflose Nächte im Gedanken, ob man etwas anders oder besser hätte machen können. Man will einfach immer das Beste geben, nur oft reicht das eben nicht“, so Siebenbrunner. „Ich habe mit der Zeit auch lernen müssen, dass man auf sich stolz sein kann, wenn man nach bestem Wissen und Gewissen das tut, was man kann, auch wenn es nicht reicht. Zu reflektieren ist wichtig, um es zukünftig besser zu machen ebenso aber auch der Selbstschutz, dass man es seines Wissens nach bestmöglich versucht hat. Anders würde man wohl nach kurzer Zeit an der Arbeit zerbrechen. Meine Botschaft wäre also, mehr auf Empathie zu vertrauen, ob etwas ethisch richtig oder falsch ist, als einfach etwas zu tolerieren, nur weil es immer schon so war oder weil es alle so machen oder aus Bequemlichkeit. Und das zweite das ich mitgeben möchte, ist bei sich selbst anzufangen, nicht den Tierschutz zu rufen und zu meinen das wäre genug, sondern selbst aktiv zu helfen, etwas zu verbessern“. Der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden und die werden für die Begleichung der hohen Tierarztkosten und zur Erhaltung des Tierheims verwendet. Wer helfen will: „Wir fürs Tier“ – AT68 51000 902142 44900.