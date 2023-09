Pinkafeld: Tanz ist Laureen Drexlers Leben

Tanz und Bewegung zur Musik ist etwas sehr Menschliches. Artefakte aus der Steinzeit deuten darauf hin, dass Menschen vor 40.000 Jahren geflötet und getanzt haben. Die Menschheitsgeschichte kennt keine Ethnie, die nicht getanzt hätte und das wirft die Frage auf, warum wir tanzende Menschen sind. Und ob wir ohne diese Kulturtechnik dieselben Wesen wären. Vermutlich nicht.

Natürlich von

Kindesbeinen an„

Als Kind habe ich mit Musical und Jazzdance begonnen und an Wettbewerben teilgenommen“, sagt die in Wien lebende Pinkafelderin Laureen Drexler. „Dadurch konnte ich schon früh Bühnenerfahrung sammeln und diese Leidenschaft für Tanz führte mich dazu, meine Ausbildung mit 16 Jahren an der Musik und Kunst Privatuniversität Wien in diese Richtung zu vertiefen“. sagt Drexler. Und das ist erstaunlich, denn mit zarten 16 ein warmes Nest im beschaulichen Pinkafeld zu verlassen und in Wien anzudocken, bedeutet Mut und Kraft. Und diese Kraft brachte die Powerfrau nach und nach auf Schiene.

„Nach meinem Studium habe ich als Freelancerin in verschiedenen Theaterproduktionen und Werbefilmen österreichweit mitgewirkt. 2019 erhielt ich dann die Möglichkeit, als festes Mitglied am Theater Regensburg in Deutschland zu arbeiten. Nach drei Jahren wertvoller Theatererfahrung kehrte ich nach Wien zurück, mit dem Wunsch, mein eigenes Kollektiv aufzubauen“, sagt Laureen Drexler. Und aktuell gilt es, dieses Kollektiv zu erweitern. „Das erste große Event wird die Premiere am 15. September im Theater Odeon sein. Ich hoffe darauf, dass diese Premiere neue Türen öffnet und wir die Möglichkeit haben, das Stück auch auf Tour zu präsentieren“, sagt Drexler, die ihren Job als eine Herausforderung sieht.

Harter Job auf mehreren Ebenen

„Der Job einer Tänzerin ist eine Herausforderung. Neben der physischen Beanspruchung ist es auch finanziell anspruchsvoll, kontinuierlich Engagements zu finden“, sagt die Pinkafelderin, die ihre Kraftquell klar definiert. „Meine Kraft ziehe ich aus der Zusammenarbeit mit anderen inspirierenden KünstlerInnen, dem positiven Feedback des Publikums und der Gewissheit, dass Kunst Menschen verbindet“. Immer mit der Intention, die Grenzen zwischen einzelnen Kunstformen bewusst zu überschreiten, ineinander verschwimmen zu lassen und somit eine einzigartige Mischung aus visuellen, musikalischen und tänzerischen Leistungen zu präsentieren. Und mit Lust auf Bewegung. „Tanz stärkt mein Selbstvertrauen und während ich auf der Bühne stehe, verspüre ich eine intensive Präsenz aufgrund meiner gesteigerten Körperwahrnehmung. Zudem ermöglicht mir Tanz definitiv die Verarbeitung und den Ausdruck meiner Gefühle“, sagt Laureen Drexler. Denn eines steht unumstößlich fest. Tanz steckt in menschlicher DNA und dieser natürliche Drang zur Bewegung wird lediglich im Übergang vom Kindheits- zum Erwachsenenalter unterdrückt. Gesellschaftliche Normen und kulturelle Prägung schränken zunehmend ein und Tanz kann diesen natürlichen Drang wiederbeleben und erneuern. „Tanz ist mein Leben“, sagt Laureen Drexler. Und wer das Leben liebt, der tanzt.