Am 19.01.2020 startete die zweite Videokonferenz des ZBG Oberwart mit den teilnehmenden Schulen aus Vukovar (HR), Tolisa (BIH) und New York.

Die Schüler aus Vukovar stellten traditionelle Kinderspiele und Tänze vor, Tolisa präsentierte seine Zusammenarbeit mit dem im Ort gelegenen Franziskanerkloster und die Teilnehmer aus New York sendeten musikalische Grüße mit "You raise me up" in kroatischer und englischer Sprache. Das ZBG Oberwart präsentierte sich mit seinem Tamburizza-Orchester und einem Überblick über die Geschichte der Tamburizza im Burgenland, vorgetragen von Selina Cziszer, Laura Six und Matthias Popović. - Artikel von gyoengyoes