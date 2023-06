Projekt „TechNiki“ Pinkafeld: VolksschülerInnen tauchten in die Welt des Handwerks ein

Kristin, Tom, Emil, Anton und Lena bauten mit tatkräftiger Unterstützung von Nina vom Projekt „TechNiki“ verschiedene Werkstücke. Foto: Rosa

D as Team des BFI Projektes „TechNiki“ machte in der Volksschule in Pinkafeld Halt.

Auf ganz besondere Art und Weise lernten Schülerinnen und Schüler der Volksschule Pinkafeld verschiedenste handwerkliche Berufe kennen. Im Zuge des Projektes „TechNiki“ des BFI durften die Kids in die Rollen des Installations-, Tischlerei-, Metalltechnik-, Elektrotechnik- und Zimmereiberufs schlüpfen und unter Anleitung verschiedene kreative Werkstücke anfertigen.