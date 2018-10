In der Innenstadt bewegt sich was. Mit einer Feier für Anrainer, Geschäftsleute und die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes und der Firma „Klöcher Bau“ wurde der Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Bahnhofstraße gefeiert. Nachdem in der Bahnhofstraße sämtliche Einbauten in den vergangenen beiden Jahren erneuert wurden, war die Straßenanlage samt Nebenflächen (Gehsteige und Radwege) an der Reihe.

Außerdem wurde eine neue Straßenbeleuchtung installiert. Insgesamt wurden 350.000 Euro investiert. Weiters wurde im Rahmen eines innovativen Projektes des Innovationslabors „Act4Energy“ die Infrastruktur für neun Ladepunkte für Elektrofahrzeuge vorbereitet. Neuigkeiten gibt es auch in der Steinamangerer Straße. „Das ehemalige Kaufhaus Polster wird abgerissen. Das Gebäude war baufällig und eine Nachnutzung war nicht angedacht“, erklärt Ortschef Georg Rosner.

Gute Neuigkeiten gibt es vom Rewe-Konzern. „Die neue Billa-Filiale in der Schulgasse wird Mitte Dezember eröffnen, die Filiale in der Steinamangererstraße bleibt weiter bestehen“, gab der Konzern bekannt.