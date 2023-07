Pinkafeld: Erstes Treffen für noch mehr Familienfreundlichkeit

Damit Pinkafeld noch familienfreundlicher wird, hat der Gemeinderat beschlossen, bei dem Projekt „familienfreundlichegemeinde" mitzumachen. Im Rahmen des, von Gemeinderat Edi Posch initiierten Projektes wurde vor Kurzem eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, die nun ihr erstes Treffen abhielt.

"Dabei ging es um die gemeinsame Erhebung des IST-Zustandes: Was gibt es alles an kinder- und familienfreundlichen Angeboten und Maßnahmen in Pinkafeld? Und zwar in allen Lebensphasen - vom Säugling bis zur älteren Generation“, erklärt der Projektleiter und Gemeinderat Eduard Posch und meint weiter: „Jetzt sollen gemeinsam mit der Bevölkerung Ideen und Vorschläge für alle Altersgruppen eingebracht werden, aus denen in weiterer Folge konkrete Umsetzungsmaßnahmen entwickelt werden sollen. Damit wird sich die Projektgruppe in einem nächsten Arbeitstreffen im Oktober beschäftigen.“

Mit all diesen Aktivitäten strebt die Gemeinde das staatliche Zertifikat "familienfreundlichegemeinde" und das UNICEF-Zertifikat "Kinderfreundliche Gemeinde" an.