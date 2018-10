Die Sportler aus dem Südburgenland starteten in Paris Saint Quentin en Yvelines beim ersten Banradweltcup der Saison. Verlief das Punktefahren für Verena Eberhardt, Stefan Matzner und Andreas Müller in Frankreich noch nicht optimal, so zeigte Matzner beim Scratch-Weltcup seine tolle Form, die er vor einer Woche bereits beim Grand Prix Vienna angedeutet hatte. Der Athlet holte sich vor der Konkurrenz die Goldene.

Stefan Matzner fuhr der Konkurrenz davon

Zusammen mit fünf anderen Athleten erkämpfte sich der EM-Bronze-Gewinner im Punktefahren zuerst eine Plusrunde, ehe er in einem Herzschlagfinale alles auf eine Karte setzte und der Konkurrenz davonfuhr.

Siegerehrung. Stefan Matzner (Mitte) holte sich vor Leigh Howard (l.) und Adrien Garel (r.) Gold im Scratch- Bewerb. | zVg/Kaplan

Der Australier Leigh Howard und der Franzose Adrien Garel landeten nach der Schlussattacke knapp geschlagen auf den weiteren Podestplätzen. Die aus St. Martin in der Wart stammende Eberhardt wurde im Punkterennen Vierte. Am Ende fehlte nur ein Punkt auf Bronze. Beim letzten Rennen, dem Madison-Weltcup, erreichte das Duo Graf/Müller den siebenten Platz.

Erste Punkte für die Olympia-Qualifikation

„Im Nachhinein gesehen bin ich froh, wieder einen Schritt weiter in Richtung Weltspitze gemacht zu haben“, bilanzierte Eberhardt zufrieden. Am Sonntag stand für sie noch das wichtige olympische Omnium am Programm. Der Weltcup zählte bereits als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Eberhardt fuhr nach den vier Rennen auf den 14. Gesamtplatz. „Natürlich hätte ich mir mehr erwartet. Der 14. Rang ist aber schon einmal ein gutes Ausgangsergebnis, auf das ich aufbauen kann.“