Die „Ledschends“ wurden vor fünf Jahren von Sascha Poth ins Leben gerufen. Der Verein führt im Rahmen von sportlichen Events Projekte im Sinne der guten Sache durch. Man versteht sich als sogenannte Non-Profit-Organisation.

Dabei suchen sich die Starter meist Kinder oder Familien von befreundeten Organisationen aus, oder unterstützen diese direkt. Der Fokus liegt auf dem jährlich stattfindenden Großevent „Rad am Ring“, das 24-Stunden-Radrennen über den legendären Nürburgring. Am Wochenende werden mit Valentin und René Haselbacher auch zwei Südburgenländer am Start stehen. Insgesamt nehmen 10.000 Sportler am Rennen teil.

„Ich bin der älteste Starter und werde die 24 Stunden alleine durchfahren. Es gibt neben mir noch zwei Achter- und zwei Zweier-Teams, die für den guten Zweck Geld sammeln“, erklärt der Unterwarter Valentin Haselbacher. Er hatte diesen Start nicht geplant, wurde jedoch vom Veranstalter eingeladen. „24 Stunden sind schon brutal, doch ich nehme diese Qual für den guten Zweck gerne auf mich.“ Bemerkenswert: Mit seinen 73 Jahren hat er schon lange nicht mehr so ein kräfteraubendes Training für einen Bewerb auf sich genommen, nun ist er bereit. „Ich bin zwischen 60 und 120 Kilometer pro Tag gefahren, um meinen Körper darauf vorzubereiten“, sagte er am Freitagnachmittag.

Nach diesem Bewerb beginnt für ihn die Vorbereitung auf die Qualifikation für die UCI Straßenrad WM 2018 vom 22. bis 30. September in Innsbruck.