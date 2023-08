Tempolimit für Radweg in Altschlaining

Im Gemeinderat im Stadtschlaining wurde ein Tempolimit für den Tauchental Radweg beschlossen. Das Limit gilt für den Abschnitt Altschlaining – Neumarkt im Tauchental und Neumarkt im Tauchental – Wohnheim Dornau. Die Tafeln zur Geschwindigkeitsbeschränkung werden nach Abschluss der Arbeiten am Radweg angebracht und zusätzlich wurde von Bürgermeister Markus Szelinger ein Antrag für ein Allgemeines Fahrverbot mit Ausnahme Anrainerverkehr und landwirtschaftliche Fahrzeuge gestellt. Die Beschränkung gilt für Autofahrer, aber natürlich auch für Biker. Denn Räder sind zwar keine Kraftfahrzeuge, aber Fahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsordnung.

„Die StVO gilt natürlich auch für Radfahrer“, sagt Radexperte und Konsulent der Burgenlandtrails, Martin Ochsenhofer. „Die meisten Hobbyfahrer sind ja nicht mit so hohen Geschwindigkeiten unterwegs. Bei E-Bikes ist die Motorunterstützung bei 25 km/h zu Ende, was aber nicht bedeutet, dass man mit Muskelkraft nicht schneller fahren kann. Und wenn man in einer 30 km/h Beschränkung mit 40 in ein Radar fährt, ist das natürlich ein Verkehrsdelikt“, sagt Ochsenhofer.

Keine Beschränkungstafeln auf Radwegen im Bezirk Güssing

Im Bezirk Güssing gibt es keine beschlossenen Tempolimits auf Radwegen. „Die meisten Radwege befinden sich ja auf öffentlichen Wegen und da ist natürlich schon der Vertrauensgrundsatz anzuwenden.“, sagt Harald Popofsits vom Tourismusverband Südburgenland. Wobei laut StVO grundsätzlich jeder Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr darauf vertrauen kann, dass andere Personen die maßgeblichen Rechtsvorschriften befolgen. „Ein Tacho ist am Rad nicht vorgeschrieben, aber das ist für geübte Biker kein Problem. Wenn ein Radfahrer einmal 20 km/h gefahren ist, weiß er schon wie sich 20 km/h auch bei der nächsten Ausfahrt anfühlen“, erklärt Ochsenhofer.

Das Befahren von Gehsteigen und Gehwegen mit dem Fahrrad in Längsrichtung ist übrigens verboten. Außer es handelt sich um Kinderfahrräder, die höchstens 5 km/h schnell fahren.