Raiding Verdiente Funktionäre geehrt

Lesezeit: 2 Min

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landesrat Leonhard Schneemann und GVV-Präsident Erich Trummer mit Klaus Huber (Silber), Gerhard Böhm (Silber), Hans Bieler (Silber), Wolfgang Tauss (Gold), Willibald Gabriel (Gold), Ingrid Ulreich (Silber), Reinhard Berger (Gold), Gert Polster (Gold), Manfred Schöckl (Silber) und Robert Polzer (Silber). Foto: Tritremmel

I m Rahmen der Landeskonferenz des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes Burgenland (GVV) am Samstag in Raiding wurden ehemalige BürgermeisterInnen und VizebürgermeisterInnen mit den Ehrennadeln des GVV Burgenland in Gold und Silber ausgezeichnet.