Raiffeisen Umbau wurde gestartet

Nicht zu übersehen, ist der Kran und das Gerüst, das die Raiffeisenbezirksbank einhüllt, wenn man dieser Tage die Hauptstraße in Oberwart entlang spaziert. Das Gebäude wird bis zum Sommer des nächstes Jahres ausgebaut und aufgestockt. Mehr als 800 Quadratmeter Fläche entstehen so zusätzlich. Umbau wurde dringend notwendig„Aufgrund des guten Geschäftsganges und der guten Entwicklung der Raiffeisenbezirksbank Oberwart in den letzten Jahrzehnten, wird nach der Erweiterung im Jahr 2011 jetzt wieder vergrößert“, kündigte Direktor Karl Kornhofer den Baustart für den großen Umbau schon Anfang Juli an. Einen Umbau, der dringend notwendig wurde, weil mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach mehr Platz brauchen. Allein im letzten Jahr wurde das Team um zehn aufgestockt. Das bedeutet einen neuen Höchststand und mit mehr als 41.000 Kundinnen und Kunden liegt die Raiffeisenbezirksbank auch hier auf Rekordkurs. Nachhaltige Bauweise ein wichtiges ZeichenGebaut wird in Holzriegelbauweise, einer besonders ökologischen Hybridbauweise. „Nach dem Umbau wird auch die Leistung unserer Photovoltaikanlagen von 50 kW auf 100 kW/Peak verdoppelt“, sagt Direktor Kornhofer. Der Umbau erfolgt bei laufendem Betrieb, für die Kundinnen und Kunden wird es zu keinen Einschränkungen kommen, teilt Kornhofer zudem mit.

Die Fertigstellung wird rund ein Jahr nach Baustart erfolgen, also im Frühsommer des nächsten Jahres.