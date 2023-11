SOS Kinderdorf bringt Lichtblicke in dunkle Jahreszeit

Wenn ein Familienmitglied oder jemand aus dem engen Freundeskreis stirbt, scheint die Zeit stillzustehen. Der Schmerz sitzt tief, die Erwachsenen trauern, und machen sich zudem Sorgen um die Kinder. Denn auch im Leben des betroffenen Kindes hat sich alles verändert. „In dieser Zeit ist es von entscheidender Bedeutung, dass Kinder einfühlsame Menschen an ihrer Seite haben, die ihre Ängste ernst nehmen und für sie da sind. Das gemeinsame Weinen, das gemeinsame Verweilen und das gemeinsame Weitergehen sind heilsam für das Kind und alle Mitglieder der Familie“, erklärt Martina Kopf, seit über 16 Jahren bei RAINBOWS, im Burgenland unter dem Dach von SOS-Kinderdorf.

Professionelle Trauerbegleitung durch RAINBOWS

Familien im Burgenland werden in dieser Situation nicht allein gelassen. RAINBOWS bietet Einzelbegleitung, Begleitung in der Familie oder Unterstützung in einer Gruppe für trauernde Kinder und Jugendliche an. Je nach Alter und Persönlichkeit reagieren Kinder bei Todesfällen unterschiedlich, insbesondere treten aber Verlust- und Trennungsängste auf. „Die individuellen Bedürfnisse des Kindes sind für die Art der Begleitung entscheidend. In den RAINBOWS Beratungen können Betroffene in einem sicheren und unterstützenden Umfeld über ihre Trauer und alle damit verbundenen Gefühle sprechen. Durch einfühlsame und professionelle Beratung möchten wir Kindern und Jugendlichen helfen, den Verlust zu verarbeiten und gesunde Bewältigungsstrategien zu entwickeln“, so Kopf. Ziel der Begleitung ist es, dass Kinder wieder Sicherheit und Orientierung gewinnen. So können sie den Verlust in ihr Leben integrieren.

Trauer im Alltag

Gerade Kinder haben immer wieder Sorge, dass sie die entsprechende Person vergessen könnten. „Der verstorbene Mensch ist zwar nicht sichtbar, trotzdem bleibt er Teil unseres Lebens“, weiß Martina Kopf. „Wir erinnern uns an gemeinsame Erlebnisse und behalten Vorlieben fürs Leben – essen vielleicht am liebsten Schokokuchen, weil die Oma immer solch leckeren gebacken hat.“ Auch Düfte und Musik können Verbindungen zum Verstorbenen sein. Gemeinsam mit dem Kind können sinnliche Erlebnisse, die an den Verstorbenen erinnern, gesammelt werden. Zu Weihnachten kann man vielleicht das Weihnachtslied singen, das Opa so gerngehabt hat. Um die Erinnerung wach zu halten kann man mit den Kindern und Jugendlichen regelmäßig eine Kerze anzünden, einen Erinnerungsstein gestalten, ein Trauertagebuch führen oder in einer Schachtel besondere Erinnerungen an den Verstorbenen aufbewahren. Ganz besonders schön ist es, im Gedenken an der Verstorbenen einen Baum zu pflanzen, zu dem man jederzeit gehen und sich erinnern kann.

„Die Trauerbegleitung durch geschulte Pädagog*innen ist ein sehr wichtiges Angebot. So können wir in Krisenfällen noch konkreter auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen. Für Familien, die Unterstützung für ihre trauernden Kinder suchen, ist RAINBOWS und auch unser SOS-Krisenteam nur einen Anruf entfernt. Wir ermutigen alle, die sich in dieser schwierigen Zeit befinden, mit uns Kontakt aufzunehmen. Keine Familie muss das alleine durchstehen“, betont Marek Zeliska, SOS-Kinderdorfleiter Burgenland.