NS-Opfer-Gedenken in Rechnitz: Suche nach Gräbern soll weitergehen .

Beim Kreuzstadl in Rechnitz (Bezirk Oberwart) ist am Sonntag den 180 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern gedacht worden, die vor 77 Jahren - im März 1945 - von Nationalsozialisten erschossen wurden. Mit Ansprachen, Musik und Kranzniederlegungen erinnerte die Initiative RE.F.U.G.I.U.S an die Geschehnisse 1945 - und sprach sich dafür aus, dass die Suche nach den Massengräbern, die noch nicht gefunden wurden, weitergehen soll.