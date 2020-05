22-Jähriger gab Cannabiskraut an Minderjährige weiter .

Die burgenländische Polizei hat am Sonntag bei einem 22-Jährigen in Rechnitz (Bezirk Oberwart) eine Indoor-Plantage mit Cannabispflanzen entdeckt. Außerdem wurden mehrere Gramm verschiedenes Suchtgift sichergestellt, berichtete die Polizei am Montag. Der Mann soll seit Jänner 2018 Cannabiskraut erworben, konsumiert und auch an Minderjährige weitergegeben haben.