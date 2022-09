Rechnitz Paradies für Mountainbiker eröffnet

Erinnerungsfoto. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit Martin Ochsenhofer, Bürgermeister Michael Kefeder, Julia Dujmovits, E-Bike-Verleiher Joachim Kitzwögerer, Didi Tunkel (Geschäftsführer Burgenland Tourismus) und Brigitta Pelzer mit den Mountainbike-Fans und Burgenland Trail-Scouts. Foto: Kuzmits

1,5 Millionen Euro wurden in die Errichtung eines neuen Hot-Spots der Mountainbike-Szene am Geschriebenstein in Rechnitz investiert.