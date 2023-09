Premiere für österreichisches Bundeskartfinale

Insgesamt haben 18 Firmenteams aus vier Bundesländern am spannenden Rennfinale teilgenommen, um den Bundessieger zu ermitteln.

Die ersten drei Teams konnten alle ähnliche Rundenzeiten fahren und lagen somit knapp hintereinander. Mit der Zeit von 1:03:925 holte das Team Lisec 1 aus Salzburg den Sieg in Rechnitz. Auch der zweite Platz ging mit dem Team Porsche S-Liner nach Salzburg. Als Dritter fuhr das Team Leyrer+Graf Bau aus Niederösterreich ins Ziel. Das beste Team aus dem Burgenland war das Team Aptiv 2, das auf dem sechsten Platz landete. „Bis kurz vor Schluss war es ein offenes Rennen und die Burgenländer lagen lange ganz vorne. Leider mussten sie sich am Ende des Rennens doch geschlagen geben. Wir gratulieren allen TeilnehmerInnen und freuen uns, dass sie so zahlreich ins Burgenland gekommen sind“, so Alfred Hillinger vom AK-ÖGB-Betriebssport.

Insgesamt sind zum Bundeskartfinale rund 80 FahrerInnen sowie Fans ins Südburgenland gereist. Beim Landesfinale der Arbeiterkammer Salzburg, Niederösterreich, der Steiermark und des Burgenlands haben sich die Teams für das Bundeskartfinale in Rechnitz qualifiziert.