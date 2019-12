Mit 1. Jänner 2020 betreibt das niederösterreichische Unternehmen Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H., welches in der Region bereits Transportbetonwerke in Großwilfersdorf sowie Markt Allhau hat, das Transportbetonwerk der Firma „Die Betonprofis GmbH“ in Rechnitz.

Konzentration auf das Kerngeschäft

Diese Erweiterung betrifft ausschließlich die Transportbetonaktivitäten, nicht den am gleichen Standort betriebenen Steinbruch der Firma Karl Freingruber GmbH.

Die Karl Freingruber GmbH will sich verstärkt auf ihr Kerngeschäft, der Herstellung von hochwertigen Natursteinprodukten, widmen. „Wir freuen uns, mit der Wopfinger Transportbeton einen Partner gefunden zu haben, der uns selbst und unsere Kunden aus dem Transportbeton-Segment mit der gewohnten Qualität und Zuverlässigkeit betreuen wird“, zeigt sich Thomas Freingruber, Geschäftsführer der Firma Karl Freingruber GmbH, über diese Lösung zufrieden. Momentan sind zwölf Mitarbeiter im Steinbruch, vier Mitarbeiter im Büro und zwölf Mitarbeiter im Fuhrpark als LKW Fahrer beschäftigt. Die Arbeitsplätze bleiben erhalten. Manfred Schulter, Geschäftsführer der Firma ‚Die Betonprofis GmbH‘, erklärt: „Wir sind sehr glücklich, dass wir für die Weiterführung der Aktivitäten ein eigentümergeführtes Unternehmen gefunden haben, dem Werte wie Zuverlässigkeit, Qualität und Partnerschaftlichkeit genauso wichtig sind wie uns und sind überzeugt, dass das der bestmögliche Schritt für die Weiterentwicklung des Standortes ist“.

„Durch dieses zusätzliche Transportbetonwerk sei es Wopfinger Transportbeton möglich, Kunden in der Region noch besser zu beliefern, so Wolfgang Moser, Geschäftsführer von Wopfinger Transportbeton. „Wir erwarten uns gleichzeitig auch positive Effekte für unsere weiteren Aktivitäten in der Region“, freut sich Moser über die nun flächendeckende Belieferung des Südburgenlandes.