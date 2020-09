Bücher & Publikationen

2003: Gutenacht-Geschichten für den anspruchsvollen Läufer. 2008: Ultralangstrecke - Laufen jenseits der 42,195 Kilometer.

2017: Rechnitz in den 70er und 80er-Jahren. 2018: Ausg´steckt is - Durch die Rechnitzer Buschenschänke in 33 Achterln.

2020: Lebenswelten jüdischer Familien in Rechnitz im 20. Jahrhundert; Lied: Da Burgenländische Duascht; Kurzgeschichten und Artikel in verschiedenen Anthologien; Veröffentlichung des Buches „Lebenswelten jüdischer Familien in Rechnitz im 20. Jahrhundert“ (Sonderausgabe der Burgenländischen Heimatblätter).

Geplante Projekte 2020

Oktober: Die Nobelpreisträger Handke und Dylan.

Allerheiligen: Gräber des Katholischen Friedhofs mit Musik von E. Morricone, verbunden mit einer Ausstellung des Künstlers Richard Adrian.

Wanderausstellung: „Es war einmal in Rechnitz“ bei Dr. Lindau und in der Volksschule Rechnitz.

Rechnitz von 1938-1945 im Spiegel der Oberwarter Sonntagszeitung; Rechnitz in den 60er-Jahren im Spiegel der BF; Die Zeit des SV Rechnitz in der Regionalliga in den 70er-Jahren; Die Rechnitzer Schulen nach dem 2. Weltkrieg; Literatur kommt ins Haus – Persönlich angepasste Lesungen für Geburtstage und andere Feiern. Humorvolles bis Ernstes;

Fotos aús der Rechnitzer Geschichte, alte Schlager.